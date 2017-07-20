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Показательная порка: как депутаты оценили приговор экс-чиновнику Денисову

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Алтайские депутаты высказались по поводу строгого приговора бывшему вице-губернатору Алтайского края

Фото: Amic.ru

Года три-четыре, а то и вовсе условно — так многие прогнозировали приговор, который вынесет суд 77-летнему Юрию Денисову, бывшему вице-губернатору и начальнику Главного управления образования Алтайского края. Суд был неожиданно строг: 8 лет и 1 месяц в колонии строгого режима, штраф в 4,5 миллиона рублей. Мы спросили у алтайских и барнаульских депутатов, как они оценивают этот приговор. Отметим, что публично ответить на такой вопрос соглашались не все.

Евгения Боровикова, депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании:

"Приговор справедлив. Конечно, это "показательная порка". Однако сколько еще чинуш ходит на свободе, избегая рук правосудия? Попался ли Денисов случайно, или перешел кому-то дорогу, запустив машину расследований – этого мы не узнаем. Коррупция является самой серьезной болезнью общества. Но что изменится от того, что сядет один коррупционер? Можно посадить миллион, а на их место придут другие. Можно арестованных хоть каждый день показывать по телевизору, а крупные воротилы так и останутся на свободе – у них все отлажено. Для эффективной борьбы с коррупцией ЛДПР предлагает перевести деятельность аппаратов в электронный формат. Сегодня электронные средства позволяют следить за каждым чиновником. По времени нахождения документа в любом учреждении можно моментально определить, где началась коррупционная схема. В каждый кабинет – камеру наблюдения. Пусть фиксирует каждую занесенную бумажку, каждое движение. Технический прогресс нужно использовать в полной мере для борьбы с этим злом".

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Иван Мордовин, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС:

"На мой взгляд, можно уверенно говорить о том, что в нашей стране сформировалась понятная и однозначная тенденция — борьба с коррупцией и ее всевозможными проявлениями. Считаю, что не существует неприкосновенных чинов или персон: во многих регионах нашей страны есть примеры задержания чиновников и политиков федерального, регионального или муниципального уровня. И, что самое главное, все подобные дела доходят до логического завершения – привлечения к юридической ответственности лиц, если их вина доказана в суде. Показателен в этой связи и пример бывшего вице-губернатора Юрия Денисова. На основании собранных доказательств суд признал экс-чиновника виновным и, несмотря на регалии и заслуги г-на Денисова, юридической ответственности ему избежать не удалось. Искоренение коррупции сегодня – это политический приоритет государства, политика президента Владимира Путина и партии "Единая Россия". Хотел бы напомнить, что именно "Единая Россия" первая из партий взяла на себя дополнительные обязательства, связанные с "чистотой" рядов своих кандидатов и членов и их ответственностью перед избирателями".

Я напомню, что в предварительном голосовании сегодня не могут участвовать люди, имеющие судимость (даже при наличии у них пассивного избирательного права).  На протяжении нескольких лет "Единая Россия" приостанавливает членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия. Все это сделано в целях повышения "качества" людей, идущих на выборные должности, объективности расследования и судебного разбирательства. Это все позволяет говорить, что именно "Единая Россия" заинтересована в повышении доверия избирателей к органам государственной власти и местного самоуправления".

Оксана Молодых, депутат Барнаульской городской Думы, фракция "Справедливая Россия":

"В юридическом смысле корректную оценку может поставить только специалист в области уголовного права, изучив материалы дела. Мое личное мнение: суд вынес справедливое решение относительно Юрия Денисова. Но надо понимать, что у осужденного есть право на обжалование в судах апелляционной и кассационной инстанции, которые вполне могут подарить экс-замгубернатора шанс на смягчение приговора. Кроме того, никто не отменял и институт условно-досрочного освобождения. Вероятность того, что Юрий Денисов будет отбывать свое наказание в форме и размере, определенных ему на днях судом, не очень высока. В отношении же его супруги, на мой взгляд, условный срок – слишком мягкий вариант для степени и формы ее участия в организованной системе взяточничества".

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Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы, глава регионального отделения партии РПР-ПАРНАС:

"До оглашения приговора по делу Денисова бытовали слухи, что дело спустят на тормозах и обвиняемый избежит реального срока. Вспоминали историю мэров всех крупнейших городов Алтая: Анатолия Мосиевского (Бийск), Владимира Ларионова (Рубцовск), барнаульских мэров Владимира Колганова и Игоря Савинцева, нанесших куда больший ущерб городу — на десятки миллионов рублей, но избежавших реальных сроков с отсидкой и отделавшихся куда меньшими штрафами. Для меня столь жесткий приговор не оказался неожиданным: впереди президентские выборы, а люди не верят,  что ведется реальная борьба с коррупцией. Им нужны подтверждающие это примеры. Другой печальный итог этой истории — дискредитация руководства системы образования края. И без извинений и объяснений этому ЧП, без серьезного и честного разговора с учительством края тут не обойтись".

Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

20.07.2017 07:31
Дюша Метёлкин

как-то он постарел на 8 лет сразу
http://www.amic.ru/news/391805/

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20.07.2017 07:46
- гость -

Тюрьма быстро старит!! А по теме Денисов лошара в сравнении с четой табуреткиных и хахолевыми.

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20.07.2017 07:57
Гость

Нас не интересует мнение депутатов по этой теме,нас интересует мнение простого народа о приговоре.

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20.07.2017 08:19
Директор СССР

Даже за убийство таких стариков в тюрьму не садят...

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20.07.2017 08:22
- гость -

Туда ему и дорога, жаль кашолка соскочила на условный срок

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20.07.2017 08:24
- гость -

Вот просто становится любопытным, а как "басманное правосудие" отнесется к Улюкаеву, обвиняемому по точно такой же статье, но с вымогательством 2 млн.$ и находящимся под домашним арестом? Сравним с нашим "железнодорожным правосудием"...

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20.07.2017 08:31
Элвис

Представляете, если бы у нас в стране было Прецедентное право?... Согласен с 08/24 Вчера координатору "групп смерти" УБИВШЕМУ 15 детей 3 года поселения дали.

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20.07.2017 08:46
- гость -

Накому в голову не приходит, что это нормальный приговор. Что воровать нельзя.

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