Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов приговорен к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Его супруга Татьяна Денисова получила пять лет и один месяц условного срока. Такое решение по резонансному уголовному делу во вторник, 18 июля, вынесли в Железнодорожном суде города Барнаула.

С самого утра на оглашение приговора бывшему видному чиновнику, который долгие годы курировал всю сферу образования в Алтайском крае, пришли представители СМИ, а также близкие родственники. В частности, Татьяна Денисова пришла в суд с двумя сумками с вещами, которые ей понадобились бы в случае реального срока. Сопровождали женщину, которая последний год провела под домашним арестом, родственники, в том числе и сын.

Бывший заместитель губернатора во время зачитывания приговора держался довольно уверенно, периодически улыбался и подмигивал супруге, которая, наоборот, едва сдерживала слезы. После трех часов судебного слушания Юрий Денисов, видимо, заметно устал, скрестил руки, опустил глаза вниз и лишь изредка, слушая судью, отрицательно махал головой. В одной из серий "Обмани меня" доктор Лайтман объяснял этот жест так, будто человек пытается успокоиться, смириться с неминуемостью наказания, а также сожалеет о произошедшем. Впрочем, на результат суда это никак не повлияло.

Юрий Денисов был признан виновным в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, с вымогательством. Речь идет о незаконном получении около 2,5 миллионов рублей. Супруге же экс-чиновника Татьяне Денисовой инкриминировали посредничество при получении этих самых денег. Сумма по этому делу за год расследования из 200 тысяч рублей выросла до 2,5 миллионов рублей. Причем свидетели утверждали, что большая часть из этих средств была получена по личной инициативе супруги заместителя губернатора Алтайского края.

Еще в марте 2016 года общественность региона потрясла новость об отставке руководителя Главного управления образования Алтайского края. Не успели затихнуть дискуссии о том, кто же может сменить его в покинутом кресле, как 14 марта региональное управление Следственного комитета совместно с управлением ФСБ сообщило, что Юрий Денисов подозревается в получении взятки, а его супруга — в посредничестве. Выяснилось, что 4 марта Татьяна Денисова приехала на встречу с проректором АКИПКРО Натальей Калашниковой, которая передала деньги, находящиеся в целлофановом пакете. Для доказательства предъявили видео, на котором директор указывает сумму. После получения взятки к машине Татьяны Денисовой подходят сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. В ходе обыска они обнаружили в ее сумке только что переданные 200 тысяч рублей. Также на видео можно увидеть, что на заднем сиденье автомобиля в этот момент сидит сам Юрий Денисов.

После заведения уголовного дела следователи еще успели собрать несколько фактов получения взяток, которые были объединены в одно уголовное дело. Так, согласно материалам, та самая Наталья Калашникова, которая и обратилась в начале 2016 года в правоохранительные органы с информацией о том, что собирается дать взятку Денисову, еще в 2009 году передавала чиновнику 182 тысячи рублей за включение ее учреждения в федеральную целевую программу развития образования и своевременное перечисление денежных средств.

Наталья Калашникова фигурировала еще в одном эпизоде. В 2011 — 2015 годах она направила деньги своему начальнику на общую сумму 2 миллиона рублей за то, чтобы он включал учреждение АКИПКРО в федеральную целевую программу развития образования. Калашникова во время судебного дела заявила, что не могла отказать Юрию Денисову, которого она характеризовала как очень строгого человека с диктаторским стилем управления.

Также суд признал, что бывший заместитель губернатора Алтайского края взял безвозмездно 100 тысяч рублей у руководителя педагогического лицея Владимира Былкова в качестве взноса в гаражно-строительный кооператив. Причем за деньгами приходил его сын Антон Денисов. Владимир Былков также назвал своего начальника человеком очень жестким, диктатором на работе, который угрожал увольнением за отказ давать взятку.

Кроме того, выяснилось, что Денисов требовал у директора Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса Сергея Карабицы материальное награждение за сохранение своей должности. Однако деньгами чиновник брать "помощь" не стал. Карабица должен был каждый год привозить в дом Денисовых в поселок Мирный под Бийском продуктовую корзину. Вначале она составляла около 8 тысяч рублей. На эти средства были куплены три вида сыра, несколько килограммов мяса, коньяк, водка, фрукты, конфеты. Однако из-за инфляции продукты в стране дорожали, и уже через несколько лет такая "помощь" обходилась в 12 тысяч рублей. В итоге следствием было доказано, что с 2012 по 2016 год Сергей Карабица отвез в дом Денисовых продуктов на 50 тысяч рублей. За это в 2015 году он получил назначение на должность директора колледжа.

Зачитывание приговора супругам Денисовым длилось около 6 часов с двумя перерывами. Прокуратура требовала для бывшего чиновника 10 лет колонии строгого режима и 11 миллионов штрафа. Суд же приговорил его к 8 годам и 1 месяцу колонии, штрафу в 4,5 миллиона рублей. Квартира, автомобиль семейства также будут арестованы.

После того, как экс-чиновник узнал, что его жене дали условный срок, он не скрывал своей радости и внимательно смотрел супруге в глаза. В момент, когда журналистов и родственников попросили освободить зал суда, Юрий Денисов негромко успел сказать уходящей жене: "Танечка, удачи тебе".

69-летний Юрий Денисов, который сделал блестящую карьеру в системе образования Алтайского края, ближайшие годы проведет в колонии строгого режима.