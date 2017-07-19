Студенты военной кафедры Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, обучающиеся по программам подготовки сержантов запаса (мотострелки), приняли военную присягу 16 июля. Обучение по данной программе в этом году заканчивают около 90 студентов технического вуза. Присягу студенты принимали в воинской части города Алейска, где и проходят учебные сборы.

После команды: "Личный состав к присяге привести!" каждый курсант с оружием в руках торжественно произнес клятву на верность Родине. Этот момент стал самым волнующим и для студентов, и для присутствовавших на празднике их родных и близких.

Андрей Синельников среди тех, кто в этом году вместе с гражданской экономической специальностью получит военно-учетную специальность – командир мотострелкового отделения.

"Мне оказана честь от имени всех курсантов выразить слова благодарности профессорско-преподавательскому составу и военной кафедре АлтГТУ, предоставившей нам возможность получить знания, необходимые для освоения профессии военного. Мы не просто приняли присягу, в первую очередь мы поклялись перед всеми присутствующими защищать свою Родину, и, если понадобится, мы будем в числе первых, кто встанет на защиту своей семьи и отчизны, – сказал курсант Синельников. – И я уверен, что мы станем честными продолжателями великих воинских традиций".

Курсантов приветствовали и.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко, заместитель командира воинской части г. Алейска Константин Гавриленко.

Для всех участников мероприятия студенты военной кафедры показали выступления по специальной подготовке – элементы рукопашного боя, приемы с оружием. В праздничной концертной программе прозвучали военно-патриотические песни в исполнении артистов вокальной студии "Прелюдия" и школы актерского мастерства технического вуза.

23 июля клятву на верность Родине дадут более 200 студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса, сержантов запаса (танкисты) и солдат запаса. Торжественное мероприятие по этому случаю пройдет в воинской части поселка Топчиха.

"Попасть в ряды курсантов непросто. Молодые люди прошли сложный отбор. В течение нескольких лет студенты изучают военные дисциплины, уставы вооруженных сил, занимаются строевой подготовкой. Последний месяц они проводят на сборах, где учатся применять теоретические знания на практике, управлять и ремонтировать боевые машины, осваивают огневую и строевую подготовку и выполняют другие учебно-боевые задачи", — рассказал начальник военной кафедры Виктор Рубан.

Учебные сборы студентов продлятся до 11 августа. В этот день они пройдут квалификационные испытания по военной подготовке.