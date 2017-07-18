Цветы давно стали неотъемлемой частью нашей жизни – их дарят по самым разным поводам: грустным и веселым, торжественным и повседневным. Большая часть людей, покупающих цветы, предпочитает традиционные варианты: хризантемы, гвоздики, лилии, розы, ромашки и орхидеи. Но что делать, если нужен необычный цветочный презент?

Выбираем оригинальную композицию

Казалось бы, флористы придумали уже все, но это далеко не так. Одна из последних новинок индустрии, которая точно удивит даму, – цветы в коробке. Это может быть букет из одного вида цветов или целая композиция. Ее можно преподнести отдельно или в одной коробочке разместить букет и оригинальные сладости. Такой подарок подчеркнет изысканный вкус дарителя и обязательно порадует получателя презента. Дополнительный плюс: коробку с цветами удобно транспортировать, нет необходимости искать вазу и наполнять ее водой.

Еще один весьма необычный вариант – корзина с цветами, в которую красиво вставлена бутылка хорошего алкоголя. Такой презент понравится не только женщине, но и солидному мужчине.

Восторг вызывают и композиции с экзотическими и редкими цветами. Надоели розы – экзотика точно произведет впечатление. Это могут быть нежные фрезии, пионовидные розы, эвкалипты, амариллисы или другие виды необычных цветов – выбор только за вами.

Где купить

Компания "Русский букет" является эксклюзивным продавцом живых цветов, а также букетов и композиций, созданных профессиональными флористами. Фирма работает с 2009 года, закупая свежие цветы напрямую у производителей из Голландии, России, Эквадора.

В крупнейшем интернет-магазине цветов России, работающем под брендом Русский букет, вы можете получить следующие услуги:

· широкий выбор цветов, букетов, сопутствующих подарков с доставкой по Барнаулу;

· доставка в точно назначенное время;

· сотрудничество с корпоративными клиентами;

· оформление праздничных мероприятий;

· выполнение индивидуальных заказов клиентов.

Дополнительный бонус: курьер делает фото в момент вручения презента и отправляет его на электронный адрес заказчика. С момента оплаты заказа до реализации идеи проходит не более 2-3 часов.