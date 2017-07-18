Жители Усть-Каменогорска в Казахстане наблюдали в понедельник, 17 июля, крайне необычное явление: на город обрушился ураган, сообщает агентство Sputnik.

Ураган принес облака пыли, которые заслонили собой солнечный свет, в некоторых районах скорость ветра достигала 34 метров в секунду. Шквальный ветер валил деревья и рекламные щиты, бились стекла, а крыши срывало с домов. Ураган успел разрушить множество строений.

В считанные секунды днем наступила тьма. Непогода длилась всего 15 минут.

Плохая погода пришла и в другие районы Казахстана - Уланский, Жарминский и Глубоковский.

В результате ЧП пострадали пять человек. Двоих из них уже отпустили домой. Всего к спасателям обратилось около 100 человек. Большинство из них жаловались на поваленные деревья, поврежденные авто и проблемы со светом.

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