Среда, 19 Июль, 08:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,37
€ 68,4
Brent
$ 51,5
21°
Обь
268см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Вековой опыт: как и из чего делают на Алтае известный "Советский" сыр

, ИА "Амител"
Алтайский край производит сегодня каждую седьмую тонну сыра в России

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

Наш регион в последние десять лет можно назвать самым сырным в России: именно у нас произвели наибольший объем этого продукта. 2017 год будет не менее успешным.

Один из известнейших алтайских брендов — сыр "Советский". Его производят по проверенной годами технологии в предгорьях Алтайского края на "Куяганском маслосырзаводе". Предприятие набирает темпы производства, планирует выпускать новую продукцию и расширять рынок сбыта. На минувшей неделе завод посетили журналисты Алтайского края. Сыроделы рассказали, как нужно переворачивать сыр во время созревания для получения неповторимого вкуса, какое молоко для него берут и где жители края могут купить знаменитый сыр.

Традиции в современности

"Куяганский маслосырзавод" работает 124 года. Именно здесь в 30-е годы прошлого века Дмитрий Гранников создал рецептуру сыра "Советский", который по сей день пользуется большой популярностью по всей России. Производство по-прежнему идёт вручную в каменном здании XIX века. На предприятии работают 50 человек, некоторые поколениями, все сотрудники — местные жители.

Продукция завода — сливочное масло и пять сортов сыра: "Советский", "Горный", "Швейцарский", "Алтайский" и "Голландский". После завершения реконструкции завода в 2015 году летом в месяц производят около 60 тонн продукции. Эти показатели стабильно держатся. К слову, во время реконструкции модернизировали основные производственные блоки, заменили сепараторы, охладительные и пастеризационные установки.

Сегодня 70% продукции поставляют в центральную часть России. "В этом году, для того чтобы расширить рынки сбыта в России, мы участвовали в выставке "Продэкспо" в Москве. Теперь стали осваивать новые регионы: Омская и Свердловская области, Дальний Восток", — рассказал заместитель директора "Куяганского маслосырзавода" по финансовой части Александр Шипунов.

Предприятие — активный участник выставки "Госзаказ", где Алтайский край всегда представлен достойно.

Алтайские производители, поддерживаемые региональными властями, каждый год прославляют регион на этих значимых для отрасли мероприятиях.

Остальные 30% произведенного продукта продают на Алтае: в Барнауле (в сетях "Лента", "Ярче"), а также в небольших магазинах в Бийске и Алтайском районе.

Молоко для куяганского сыра должно быть именно из предгорий Алтайского района.

"Поставщики — хозяйства, которые находятся в этой зоне, в радиусе 50-100 км от Куягана, не больше", — отметил Александр Шипунов. Кроме того, специалисты завода регулярно посещают хозяйства поставщиков для проверки их технологических процессов и норм качества.

Но не всё молоко может быть пригодно для производства сыра, поэтому на заводе решили запустить цех по розливу цельного молока, сейчас идёт предварительное планирование, а реализация идеи намечена на следующий год.

Ручная работа

Поступившее на завод молоко пастеризуют, заливают в специальные ванны, добавляют закваску. Постепенно молоко сворачивается, превращаясь в творог, от него отделяют сыворотку и фасуют, оборачивая в марлю.

Затем уже затвердевший сыр отправляют в специальное помещение для соления. Там головки погружают в рассол на пять дней, потом раскладывают на полках для сушки. После покрывают специальным раствором, предотвращающим появление плесени во время созревания.

Температура в бродильном помещении составляет +25 градусов. Созревает сыр в зависимости от сорта: "Советский" — 4 месяца, "Голландский" — 1 месяц.

Молодой сыр укладывают на нижние полки. "Каждый день мы поднимаем сыр выше на полку, каждый день переворачиваем. Так происходит с каждой головкой", — рассказала заместитель директора по производству Елена Докукина. Головки, подошедшие к верхней полке, считаются созревшими.

Все процессы проходят так же, как и в годы создания сорта "Советский", и только под живым наблюдением. Фасовку свернувшегося молока в формы, переноску, перекладку делают руками. Сотрудники следят за каждой головкой в бродильной камере.

Никаких консервантов в сыр не добавляют. Для лучшего хранения созревшие головки покрывают специальной плёнкой или парафином и отправляют на хранение в холодное помещение. Готовую продукцию на заводе хранят в объеме от 60 до 80 тонн, а для отправки в магазины каждую головку упаковывают в фирменную коробку.

Справка
Предприятия Алтайского края произвели в 2016 году 83,4 тыс. тонн сыра. По этому показателю регион на первом месте в стране. По словам губернатора Александра Карлина, Алтай будет и дальше кормить страну вкусным и натуральным сыром без какого-либо снижения качества.

Кирилл Аверин


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.07.2017 07:54
- гость -

Технология не раскрыта. Когда в сыры добавляют техническое пальмовое масло?

0  0
19.07.2017 07:58
Элвис

Нашу молочку видел и в магазинах Москвы, и в завтраках на борту. Сыры хорошие...

0  0
19.07.2017 07:59
- гость -

Большинству они не по карману...

0  0
19.07.2017 08:33
Errt

Камамбера бы настоящего ...) но - поддерживаем своего производителя - берем за дорого не качественные сыры .

0  0
19.07.2017 08:38
Дмитрий

Ага, а что за пластилин в магазинах ??? Все хорошее увозят из края....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:22
СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20 0
07:46
Вековой опыт: как и из чего делают на Алтае известный "Советский" сыр 4
07:33
Цены на бензин в Барнауле перестали быть одними из самых низких в Сибири 3
07:22
Будь в тренде: фото из барнаульского мира моды 0
07:03
Дом с 26 комнатами продают в Барнауле за 15 миллионов рублей 1
06:46
Тулеев так просто не уйдет с поста главы Кузбасса – политолог 2
06:32
Не навреди: кардиологи рассказали о самом опасном вегетарианском меню 0
06:23
Ливни, грозы и град продолжат доминировать в Алтайском крае 19 июля 0
06:01
Врачи Алтайского края получают в среднем 36,7 тыс. рублей — Минздрав 7
05:44
Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе дочери судьи 2
04:01
"Зенит" предложил сжечь "Зенит-Арену" в Ставрополье 1
03:01
Депутаты хотят продлить программу развития сельских территорий до 2030 года 0
02:05
Россия инвестирует в технологическое лидерство 46 миллиардов рублей 3
01:01
СМИ: крупнейшими конопляными полями в России владеет "Коноплекс" 0
00:01
Песков пошутил, что Путин открыл "кредитную линию" в ларьке с мороженым 2
23:44
Журналист вызвал Путина на бой, назвав его "мошенником боевых искусств" 9
23:28
Водитель троллейбуса спасла жизни 15 пассажирам после удара молнии 0
23:05
Евросоюз заступился за запрещенных в России "Свидетелей Иеговы" 0
22:46
Фотоновости. Градом накрыло город-курорт Белокуриху 0
22:27
Девушка на автомобиле сшибла забор в Барнауле 0
22:04
Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс 1
21:53
"ВКонтакте" и крупнейшие паблики готовят реалити-шоу "Пабличные игры" 0
21:33
Суд взыскал с Навального и его друзей 2,1 миллиона в пользу "Кировлеса" 1
21:14
Сбежавшего из детдома подростка нашли сотрудники полиции в Барнауле 0
20:55
Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на здоровье детей 0
20:21
Отец "пьяного мальчика" дал подписку о неразглашении материалов дела 0
20:01
Полицейский взял женщину в сексуальное рабство, требуя переписать квартиру 0
19:49
"Игра престолов", создание Малороссии и ливень в Барнауле: обзор соцсетей 0
19:31
"Тьма Египетская" пронеслась над Казахстаном, превратив день в ночь. Видео 0
19:22
Поезд разнес застрявший на рельсах УАЗик. Видео 0
19:06
Коротко о главном: срок для Денисова, небывалый град и малаховское кольцо
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 июля
18:47
Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова 0
18:25
Улицу Союза Республик перекроют в центре Барнаула из-за сноса деревьев 0
18:04
Фотоновости. Дождь в Барнауле не помешал открыть "Шукшинские дни на Алтае" 1
18:03
Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео 0
18:00
Где купить необычные цветы в Барнауле? 0
17:46
Водителей предупреждают о нулевой видимости на трассе Барнаул — Павловск 3
17:33
Особый номер "Роман-газеты" презентовали на "Шукшинских днях" в Барнауле 0
17:22
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Все самые актуальные вопросы можно задать главному энергетику Барнаула
17:19
"Танечка, удачи тебе": как суд отправил Юрия Денисова на 8 лет в колонию 5
17:01
"Игра престолов": кто самый популярный герой среди фанатов сериала 0
16:50
Фотоновости. Строительство третьего малаховского кольца началось в Барнауле 1
16:33
Весьма сурово: алтайский политолог прокомментировал приговор Денисову 7
16:30
Зима близко: Tele2 показывает абонентам новый сезон культового сериала 0
16:24
Фотоновости. Жесткое столкновение такси и Infiniti произошло в Барнауле 2
16:16
Ливень, звезды и Шукшин: как начался фестиваль имени алтайского классика 0
16:03
Водителя ВАЗа судят на Алтае за смертельное столкновение со скутером 0
15:51
Кто такой Юрий Денисов и чем он известен? 24
15:31
Жизнь россиян улучшилась в 2017 году – опрос ВЦИОМ 9
15:22
Юрия Денисова приговорили к восьми годам строгого режима 30

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.