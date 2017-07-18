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Традиционные "Шукшинские дни на Алтае" открыли в Барнауле во вторник, 18 июля, у памятника нашему земляку. Почетных гостей встречали хлебом-солью. Даже проливной дождь, который обрушился на краевую столицу в полдень, не омрачил церемонию открытия.
У памятника Василию Шукшину собралось несколько тысяч человек. Среди гостей церемонии – народный артист России, сценарист и режиссер Виктор Мережко. Также у памятника Шукшину выступали Анатолий Котенев, Александр Новопашин, Марина Яковлева. Гостей "Шукшинских дней" приветствовали также заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин и спикер АКЗС Александр Романенко.
Комментарии
вот людям делать нечего, куда-то ломятся толпой каждый год. а по сути это праздник для избранных. больше толку будет если просто почитать книгу в спокойной домашней обстановке