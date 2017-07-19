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Красавица Вика😍 ну просто Рапунцель ! А ещё она замечательная мама 3-х деток! Люблю своих прекрасных клиентов! ____ #студиямакияжабарнаул #скидкибарнаул #макияжбарнаул #визажбарнаул #подаркибарнаул #студиякрасотыбарнаул #салонкрасотыбарнаул #прическибарнаул #визажистбарнаул #профессиональныйвизажистбарнаул #декорбарнаул #новыйгодбарнаул #макияжнакорпоративбарнаул #праздничныймакияжбарнаул #праздничныйвизажбарнаул #локоныбарнаул #парикмахербарнаул #бровибарнаул #коррекциябровейбарнаул #биотатуажбровейбарнаул #окрашиваниебровейбарнаул
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Обратное омбрэ кистью на камуфляже ☺️✌🏼🎨 покрытие гель-лак💅🏼😌 #ногтибарнаул #ногти #гельлакбарнаул # #арочноемоделирование #барнаул #барнаулгель #барнаулногти #барнаулгельлак #гельлак #гельлакбарнаул #шелак #наращиваниеногтей #наращиваниеногтейбарнаул #ручнаяросписьнаногтях #ручнаяроспись #nail #nailartist #nailart #naildesign #nailartwow #nailartclub
Здесь самое главное рассмотреть нюансы😅🌟 отправила дорогую Настю на 🌊 море 😉 кстати, это длина натуральных ногтей 💅🏼🙃 #ногтибарнаул #ногти #гельлакбарнаул # #арочноемоделирование #барнаул #барнаулгель #барнаулногти #барнаулгельлак #гельлак #гельлакбарнаул #шелак #наращиваниеногтей #наращиваниеногтейбарнаул #ручнаяросписьнаногтях #ручнаяроспись #nail #nailartist #nailart #naildesign #nailartwow #nailartclub
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