Пожалуй, каждая девушка старается выглядеть безупречно и следит за главными трендами мира моды. Amic.ru заглянул в Instagram к популярным барнаульским стилистам, косметологам, визажистам и предлагает посмотреть стильную фотоподборку.

Моя нежная трогательная Алина👰🏼 A post shared by Макияж Визаж Визажист Барнаул (@annaedunova) on Jul 7, 2017 at 10:52pm PDT

🌸 моя нежная красотка 👰🏼Кристина😍 Причёска @komlevakosypricheski Фото @kirill.babii Украшение @zhanna_vakalova_hairstyle #wedding #утроневесты #прически #барнаул A post shared by Hairstylist ☝🏼Make up (@komlevakosypricheski) on Jul 17, 2017 at 10:34pm PDT

Объёмные косы с добавлением светлых прядей канекалона😍 разбавили однотонный цвет👌🏻. 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️. 📱✉️Екатерина 8-923-645-57-68 Барнаул #komlevastudio #косы #обьемныекосы #канекалон #косысканекалоном A post shared by Hairstylist ☝🏼Make up (@komlevakosypricheski) on May 26, 2017 at 11:31pm PDT

Моя прелесть 😍 @komlevakosypricheski #екатеринакомлева #komlevastudio #cолнечныйдeнь A post shared by Hairstylist ☝🏼Make up (@komlevakosypricheski) on May 15, 2017 at 8:52pm PDT

#детали #look @trendy_russian_brand A post shared by Evgenia Pashneva (@pashnevaeo) on Jul 10, 2017 at 10:25pm PDT

Собираем свой летний лук и летим туда где тепло и нет дождей ✈️ Спасибо за фото @yana_bakhtina ❤️ Ты просто красотка 💋 A post shared by Шоу- рум женской одежды (@bymodno22) on Jul 15, 2017 at 6:23pm PDT

Смотри какой лук мы собрали с джемпером из предыдущего поста 😋 Главное он удобный и практичный 😄 Хочешь такой же? Тогда скорее ждем тебя 😘 A post shared by Шоу- рум женской одежды (@bymodno22) on Jul 10, 2017 at 10:07pm PDT