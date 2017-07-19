Кардиологи из США определили самый опасный тип вегетарианской диеты, которая может серьезно навредить здоровью. О своем исследовании они сообщили в Американском колледже кардиологии.

Ученые выяснили, что постоянное употребление в пищу очищенных зерен и большого количества сахаросодержащих продуктов может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты изучили три вида вегетарианской диеты. Первая состояла из продуктов животного и растительного происхождения, вторая — из цельных зерен, фруктов, ягод и овощей, а третья – из жареного картофеля, обработанных зерен и сладких напитков.

Ученые 20 лет отслеживали состояние более 200 тысяч человек.

Первоначально в эксперименте не участвовали люди, которые пережили инсульт или болели раком или ишемической болезнью сердца. Последняя в результате развилась у девяти тысяч человек, большинство из которых придерживались именно третьего вида вегетарианской диеты.

Лучшие показатели оказались у приверженцев цельных зерен, фруктов, ягод и овощей.