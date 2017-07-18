В Мытищах сексуальное рабство чуть не закончилось свадьбой для местной жительницы. Об этом сообщает паблик MASH.

Злоумышленники похитили Екатерину прямо возле её дома, ударив электрошокером и выстрелив в лицо из травматического пистолета.

"Меня ударили шокером в шею. Затем выстрелили несколько раз в область лица. Я закрылась руками, но пули перебили сухожилия пальцев, попали в кисти, голову и ухо. Фрагмент своей ушной раковины я увидела на подлокотнике", — рассказывает женщина.

По словам пострадавшей, злоумышленники потребовали, чтобы она отдала им машину и переписала квартиру. Девушка согласилась, потому что испугалась за свою жизнь. Затем злоумышленники продали Volkswagen Touareg своей жертвы за 2 млн рублей.

Однажды Екатерина смогла сбежать, но у входа в ОВД "Мытищи" пленницу поймали.

За два месяца рабства один из похитителей сделал жертве предложение. В Геленджике, куда он повез избранницу, его и задержали.