Роспотребнадзор планирует проверить влияние спиннеров на здоровье детей. Ведомство даже подготовило для родителей специальные рекомендации.

Специалисты советуют не покупать игрушку с рук и в неустановленных местах, чтобы от нее не пострадал ребенок. Также ведомство подготовило подробную справку с описанием товара.

"Спиннер - это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю (неподвижную) часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник расположен в центре, а лепестки - перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера", — сообщается в справке Роспотребнадзора.