Фото: telegraf.com.ua

Дожди, грозы и град продолжат докучать жителям Алтайского края в среду, 19 июля.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются на большей части территории края.

Дневная температура в регионе составит +21…+26 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле временами дождь, гроза, местами град. Днем в краевой столице будет +21…+23 градуса.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15 метров в секунду.