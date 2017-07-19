Фото: avito.ru

Кирпичный дом с 26 комнатами продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Продается индивидуальный жилой дом, 26 комнат, Алтайский край, г. Барнаул, в центре, район Челюскинцев/Партизанская, 4 этажа (3 этажа + цокольный). Всего 540 квадратных метров, земли 4,7 соток. Дополнительных вложений не требует. Все функционирует", — говорится в объявлении.

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Здание расположено в Малом Прудском переулке. Продавец здания подчеркивает, что прилегающая территория благоустроена, имеется полный пакет документов на все коммуникации.



