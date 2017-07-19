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Заметный рост цен на бензин, который наблюдался в Алтайском крае в июне и начале июля текущего года, привел к тому, что стоимость топлива в региональной столице теперь не является одной из самых низких в Сибирском федеральном округе.

Если ранее Алтайский край входил в тройку субъектов СФО по дешевизне бензина, то теперь ситуация изменилась.

Так, по последним данным Росстата, средняя цена за литр бензина в Барнауле составляет 36,63 рубля.

Для сравнения, в Горно-Алтайске литр топлива в среднем стоит 36,33 рубля, в Абакане — 36,48 рубля, в Кемерово — 36,33 рубля, в Омске — 36,45 рубля, в Томске — 36,56 рубля.

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Не выглядят барнаульские цены на топливо самыми низкими в Сибири и в разрезе конкретных марок бензина. Например, Аи-92 в Барнауле, по данным на 10 июля, стоил 35,86 рубля. В таких городах, как Горно-Алтайск, Новосибирск, Абакан, Кемерово, Омск и Томск, эта марка топлива стоит дешевле.

Аи-95 в Барнауле в среднем торговался по цене 37,91 рубля. В Абакане, Кемерово и Томске – дешевле.

Что касается дизельного топлива, то и здесь с ценой за литр солярки в 36,89 рубля Барнаул не лидер по дешевизне. В Горно-Алтайске, Кемерово и Омске цены оказались ниже.