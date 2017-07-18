Наряд патрульно-постовой службы полиции Алтайского линейного управления МВД России обратил внимание на несовершеннолетнего, находившегося в здании железнодорожного вокзала в ночное время без сопровождения взрослых, сообщает Управление на транспорте МВД по СФО.

Подросток обманул полицейских, сообщив им недостоверные личные данные, а потом и вовсе попытался сбежать.

"В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники транспортной полиции установили, что несовершеннолетний является воспитанником одного из детских домов края и в течение нескольких суток разыскивался администрацией учреждения и полицией", — говорится в сообщении.

Об обнаружении сбежавшего воспитанника транспортные полицейские сообщили инициатору розыска и провели с подростком профилактическую беседу. В тот же день несовершеннолетнего передали сотрудникам территориального ОМВД и представителям администрации воспитательного учреждения.