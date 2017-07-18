Суд взыскал с Алексея Навального, Петра Офицерова, Вячеслава Опалева 2,164 млн рублей в пользу компании "Кировлес", передает ТАСС.

Таким образом, судья частично удовлетворил иск компании, которая хотела взыскать компенсацию имущественного вреда в размере 16 млн рублей по делу о растрате имущества компании.

Сумма будет взыскана с ответчиков солидарно.

Ленинский районный суд города Кирова 8 февраля признал Алексея Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих госпредприятию "Кировлес". Согласно приговору Навальный получил 5 лет лишения свободы условно, предприниматель Петр Офицеров — условный срок в 4 года.