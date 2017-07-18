"ВКонтакте" и крупнейшие паблики готовят новое реалити-шоу, участником которого может стать любой из подписчиков пабликов MDK, "Борщ", "Палата № 6" и "Корпорация зла", передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы социальной сети.

Новое шоу получит название "Пабличные игры". В настоящий момент каждый из пабликов объявил открытый кастинг, где будут отобраны 24 человека, которые и станут участниками нового реалити-шоу.

Участникам будет необходимо пройти 24 различных задания, а за этим круглосуточно будут следить 100 камер, видео с которых будет транслироваться в режиме реального времени во "ВКонтакте".

"Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть. Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект", — рассказал пресс-секретарь соцсети "ВКонтакте" Евгений Красников.

Производством "Пабличных игр" будут заниматься компании Divico и Mastiff, которые снимали телешоу "Топ-модель по-русски" и "Каникулы в Мексике".