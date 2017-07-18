Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов прокомментировал сообщения о возможности создания Малороссии, сообщает РИА Новости.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", — заявил Грызлов.

Он отметил, что "скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики".

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также прокомментировал сообщения о создании Малороссии. По его словам, в настоящее время эта идея воспринимаемая неоднозначно.

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что не направляли своих представителей на заседание по созданию Малороссии, и подчеркнули, что данный проект не обсуждался с ЛНР.

Уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что инициатива создания Малороссии является несвоевременной.