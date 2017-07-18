Евросоюз призвал Россию обеспечить свободу собраний "Свидетелям Иеговы", говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС, сообщает РИА Новости.

Накануне Верховный суд подтвердил законность ликвидации организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской.

Как заявил представитель ЕС, этот запрет привел к уголовному преследованию "Свидетелей Иеговы".

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательств, это гарантировано Конституцией Российской Федерации и международными обязательствами России и международными стандартами прав человека", — говорится в коммюнике.

"Свидетели Иеговы" были основаны в 1931 году, их штаб-квартира находится в штате Нью-Йорк. В России у них насчитывается около 175 тысяч последователей, объединенных более чем в две с половиной тысячи общин.