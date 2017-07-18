Водитель троллейбуса спасла жизни 15 пассажирам после удара молнии

Девушка-водитель троллейбуса в Ярославле, в который ударила молния, смогла предупредить пожар и помогла покинуть салон 15 пассажирам, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 15 июля, однако подробности ЧП стали известны только 18 июля. В мэрии Ярославля сообщили, что удар молнии пришелся на контактную сеть, произошел скачок напряжения и возгорание в кабине водителя.

"Из кабины пошел дым. Ногой вдавила педаль тормоза. Уже наощупь рукой нащупала кнопки открытия дверей. Выключила троллейбус. В салоне взяли огнетушитель. Только потом я поняла, что у меня что-то с ногой", — рассказала 25-летняя Анна, которая в тот день находилась за рулем троллейбуса.

В результате девушка получила сильный ожог ноги, сейчас она находится на больничном. Среди пассажиров пострадавших нет.

"Молодая девушка проявила себя по-геройски. Если бы не ее профессионализм, могло произойти возгорание в салоне", — отметил директор АО "Яргорэлектротранс" Ильхам Худиев.

В компании теперь планируют наградить девушку.