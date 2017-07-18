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Журналист вызвал Путина на бой, назвав его "мошенником боевых искусств"

, ИА "Амител"
Бенджамин Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо

Фото: Mos.news

Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах являются "мошенничеством", пишет  "Газета.ru" со ссылкой на The Washington Post.

По мнению Уиттса, Путин побеждал в фальшивых боях, а противники российского лидера проигрывали ему специально.

"Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него", — отметил журналист, подчеркнув, что соперники Путина слишком легко падают после его ударов.

Уиттс вызвал Путина на бой. Он считает, что президент России должен принять вызов.

Отмечается, что Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо. У Путина есть черный пояс по тхэквондо, также он является мастером спорта по дзюдо и самбо.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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