Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами пошутил, что Владимир Путин во время посещения МАКСа угостил нескольких человек мороженым, заплатив за него продавцу, сообщает LIFE.

Таким образом, он якобы открыл своеобразную "кредитную линию" в ларьке.

"Путин заплатил деньги за мороженое, мороженое брали многие на эти деньги и поели вкусное мороженое", — сказал Песков.

Он добавил, что "кредитной линией" с огромным аппетитом воспользовались все, кто его сопровождал.