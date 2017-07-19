Владельцем крупнейших полей промышленной конопли в России является компания "Коноплекс", которую контролируют структуры, связанные с наследниками петербургского бизнесмена Дмитрия Скигина, сообщает РБК.

На российский рынок, как сообщается, "Коноплекс" вышел в 2015 году. Компания купила землю в Пензенской и Рязанской областях и засеяла ее коноплей. По собственным данным, в 2016 году площадь конопляных полей компании составила 940 гектаров — по этому показателю организация заняла первое место в стране.

В ноябре 2016 года сообщалось, что крупнейшим российским коноплеводом стал бывший заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Большаков. Плантации конопли, принадлежащие "Мордовским пенькозаводам" Большакова, занимают 600 гектаров.