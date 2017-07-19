До 2020 года на реализацию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) может быть направлено порядка 46,5 млрд рублей, пишут "Известия".

Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Заседание под председательством главы правительства Дмитрия Медведева прошло в Великом Новгороде.

Национальная технологическая инициатива реализуется во исполнение поручений президента по итогам послания главы государства Федеральному собранию в декабре 2014 года. Цель НТИ — создать условия для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. Речь идет об отраслях, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

В апреле 2016 года правительство приняло постановление "О реализации Национальной технологической инициативы". Президиум Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию уже одобрил семь "дорожных карт". По этим направлениям реализуется 15 проектов, принято решение об их финансировании.

Еще четыре "дорожные карты" находятся в разработке и в ближайшее время должны быть утверждены. Помимо 15 уже запущенных проектов еще 50 определены как приоритетные, а более 140 проходят экспертизу.