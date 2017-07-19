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Депутаты хотят продлить программу развития сельских территорий до 2030 года

, ИА "Амител"
К такому выводу пришли участники выездного заседания Подкомитета по социальному развитию села

Фото: Dlam.googlmaps.ru

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", доказавшая свою эффективность, должна быть продлена до 2030 года. К такому выводу пришли участники выездного заседания Подкомитета по социальному развитию села Комитета Госдумы по аграрном вопросам, прошедшего в Уфе под председательством главы Подкомитета Виктора Карамышева,  сообщает пресс-служба парламентария. Об этом пишет "Парламентская газета".

На заседании участники пришли к выводу о необходимости доработки механизма реализации программы с целью увеличения числа ее участников. В регионах Черноземья данная проблема находит решение благодаря помощи сельхозтоваропроизводителей, финансово стимулирующей сельские поселения к участию в программе

В Нечерноземье, как отметил депутат Госдумы, член Подкомитета Алексей Ситников, такой возможности зачастую нет из-за отсутствия крупного сельскохозяйственного производства.

Кроме того, на Подкомитете обратили внимание на несоблюдение объемов финансирования, заложенных в паспорте программы, отметив ежегодное сокращение федеральных средств на нее на 6-10%, что, по мнению парламентариев и экспертов, является недопустимым.

Повысить доступность банковских услуг для сельского населения возможно путем совместных усилий всех заинтересованных сторон и выработкой нестандартных решений — появлением мобильных банков в сельской местности и общим повышением плотности банковского присутствия на селе.

Участники заседания поддержали введение стандартов банковского присутствия в сельской местности, отметив необходимость наличия, как минимум, одной точки доступа к банковским услугам в сельском муниципальном образовании.

Кроме того, принято решение создать на базе Комитета Госдумы по аграрным вопросам рабочую группу для разработки таких стандартов, членами которой станут депутаты, представители Минсельхоза РФ и банковского сообщества. Заседание рабочей группы состоится в начале осени, и ее члены обсудят проделанную работу и продолжат готовить новые предложения по теме, отметил Карамышев.

Депутат также заявил, что поступившие в ходе обсуждения предложения предстоит проанализировать и обобщить с целью выхода на конкретные законодательные инициативы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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