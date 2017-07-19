"Зенит" отреагировал на новость про соломенную "Зенит-Арену", которую за пять дней построили в Ставропольском крае, предложив сжечь постройку, пишет Газета.ru.

Твиттер петербуржцев опубликовал изображение спичек с подписью: "Держите посылку".

На одной из ферм в селе Красном построили арену из соломы, которую назвали "Зенит-Ареной". На табличке у входа сообщается, что на сооружение объекта потребовалось всего пять дней. Кроме того, сообщается, что стоимость стадиона - 41 тысяча рублей, из которых ни один рубль не был "распилен".

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

Директор местного КФХ "Пономарево" Роман Пономарев рассказал, как прошло строительство арены: "Наши парни сами инициировали это, сказали: "Давайте сделаем стадион, будем все вместе играть". Я как фермер просто дал разрешение на использование тюков соломы".

Напомним, строительство реального стадиона на Крестовском острове началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако прогнозы не сбылись. В итоге "Зенит-Арена" - это самый дорогой стадион в мире. За время строительства стоимость сооружения увеличилась с 7 млрд до 42 млрд рублей.