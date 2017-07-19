Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе дочери судьи

Ксения Собчак прокомментировала скандальную свадьбу дочери судьи из Краснодара. На своей странице в Instagram телеведущая написала о реальной стоимости мероприятия и обвинила выступавших артистов в лицемерии.

"Первый признак, что люди в стране привыкли к новым экономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тысяч евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация", — написала Собчак.

По ее оценкам, примерный бюджет мероприятия составил 500 тысяч долларов. Она отметила, что не имеет ничего против дорогостоящих мероприятий, но в только в тех случаях, когда они организуются на честно заработанные деньги.

"И если это правда деньги бывшего мужа, а не "на судимостях" заработанные, зачем врать про бесплатные выступления", — спрашивает Собчак.

Ранее выступившие на торжестве звезды заявили, что выступали на свадьбе бесплатно, поскольку являются давними приятелями отца невесты.