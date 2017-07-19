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СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20

, ИА "Амител"
На неформальной встрече присутствовал только переводчик главы РФ

Фото: tsargrad.tv

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп во время ужина лидеров государств на саммите G20 7 июля в Гамбурге побеседовали в течение часа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Hill и представителя Белого дома.

По данным издания, это была неформальная встреча, которая прошла после официальных переговоров. На ней находился лишь переводчик Путина, так как переводчик, который сопровождал американского президента, не владел русским языком.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил, что лидеры разговаривали во время ужина, но сказал, что это был просто "короткий разговор в конце обеда", и опроверг сообщения о том, что Белый дом собирался скрыть факт данной встречи.

Напомним, 9 июля Путин впервые провел официальные переговоры с Трампом. Они длились свыше двух часов. Оба лидера заявили, что остались довольны их итогом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.07.2017 08:43
- гость -

Белый дом подвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вторую неформальную беседу на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля, однако отказался называть этот разговор «встречей»...

По неофициальным данным, разговор подлился около часа, а присутствовал на нем помимо президентов лишь переводчик Путина, пишет The Hill. В Белом доме эту информацию опровергли, отметив, что главы России и США лишь провели короткую беседу.

«Между президентом Трампом и президентом Путиным не было „второй встречи“ — был лишь короткий разговор к концу встречи, — заявил представитель Белого дома. — Заключение о том, что Белый дом пытался „скрыть“ вторую встречу, — ложное, злонамеренное и абсурдное».

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19.07.2017 08:52
- гость -

Надеюсь что Наш переводчик всё как надо напереводил!

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