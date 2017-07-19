Фото: picstons.ru

Заторы в три балла образовались на улицах Барнаула утром в среду, 19 июля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки наблюдаются на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Просторной и улицей Попова, а также в районе перекрестка проспект Строителей — Красноармейский. Автомобили двигаются на данных участках со скоростью 7-10 километров в час.

Также заторы образовались на улице Северо-Западной, улице Советской Армии и на Малахова, в районе пересечения с Власихинской.

Согласно данным карты, на Павловском тракте произошло ДТП, а на улице Матросова временно перекрыто движение.

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