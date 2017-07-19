Среда, 19 Июль, 10:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,37
€ 68,4
Brent
$ 51,5
22°
Обь
287см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Виктору Буту увеличили срок заключения за производство алкоголя в камере

, ИА "Амител"
Срок его заключения в тюрьме увеличили на 40 дней

Фото: Anatoliaturknews.com

Гражданину РФ Виктору Буту, которого в Америке приговорили к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием, увеличили срок заключения на 40 дней, обвинив его в якобы производстве алкоголя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Он добавил, что Бут вырастил у себя в камере чайный гриб в целях лечения желудка. Напиток на его основе несколько месяцев пили и другие заключенные, а также надзиратели. Однако неожиданно в камеру заявилась инспекция с "непонятным прибором" и обвинила Бута в производстве алкоголя, отметил Тарасов, подчеркнув, что если алкоголь в напитке и был, то не превышал сотые или даже тысячные доли промилле.

В итоге россиянина лишили послаблений, полученных им за хорошее поведение, а срок его заключения в тюрьме увеличили на 40 дней. Заключение могут продлить еще на 54 дня после другого разбирательства, начавшегося после того, как Бут дал интервью журналистам RT по телефону.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.07.2017 09:23
- гость -

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы 29 россиян, которые в разные годы участвовали в акциях протеста и были наказаны. По трем из них, где заявители жалуются на избиение в ходе митинга, суд направил в Россию вопросы, интересуясь: как в стране расследуют случаи агрессии со стороны правоохранителей. Правозащитники указывают, что количество подобных жалоб сильно увеличилось, а ЕСПЧ стал их рассматривать быстрее.

0  0
19.07.2017 09:28
- гость -

Википедия пишет, что около 2,5% спирта там может быть. Т.е. литр этого напитка соответствует примерно 60 мл водки. Много это или мало - надо у ФСИН России спросить.

0  0
19.07.2017 09:29
- гость -

От желудка этот слабый раствор уксуса с сахаром, заваркой, с очень маленькой примесью спирта, не поможет.

0  0
19.07.2017 09:30
- гость -

В тюрьме выращивает чайный гриб. Тяжело же ему там смотрю живется. Бедолага.

0  0
19.07.2017 09:32
- гость -

Чайный гриб? Я думала, табуретовку гонит.

0  0
19.07.2017 09:50
- гость -

так же, как кефир или квас

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:00
"Лето без границ" объявила компания "Авиафлот" 0
09:53
Грабители закрыли в холодильнике продавца цветов в Новосибирске. Видео 1
09:39
Фотоновости. Гранитный шар отвалился от нового моста через Барнаулку 5
09:30
Едем на Алтай: где отдохнуть всей семьей? 0
09:23
Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о его "тайной" встрече с Путиным 0
09:15
Сотни домов остаются без газа в барнаульском поселке Солнечная Поляна 1
09:06
"Венеция" в Барнауле: огромные лужи на дорогах расстраивают горожан 5
09:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Все самые актуальные вопросы можно задать главному энергетику Барнаула
08:57
Виктору Буту увеличили срок заключения за производство алкоголя в камере 6
08:42
Трехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 19 июля 0
08:22
СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20 2
07:46
Вековой опыт: как и из чего делают на Алтае известный "Советский" сыр 14
07:33
Цены на бензин в Барнауле перестали быть одними из самых низких в Сибири 6
07:22
Пять полезных Instagram бьюти-мастеров Барнаула 2
07:03
Дом с 26 комнатами продают в Барнауле за 15 миллионов рублей 2
06:46
Тулеев так просто не уйдет с поста главы Кузбасса – политолог 5
06:32
Не навреди: кардиологи рассказали о самом опасном вегетарианском меню 0
06:23
Ливни, грозы и град продолжат доминировать в Алтайском крае 19 июля 0
06:01
Врачи Алтайского края получают в среднем 36,7 тыс. рублей — Минздрав 11
05:44
Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе дочери судьи 6
04:01
"Зенит" предложил сжечь "Зенит-Арену" в Ставрополье 2
03:01
Депутаты хотят продлить программу развития сельских территорий до 2030 года 1
02:05
Россия инвестирует в технологическое лидерство 46 миллиардов рублей 3
01:01
СМИ: крупнейшими конопляными полями в России владеет "Коноплекс" 2
00:01
Песков пошутил, что Путин открыл "кредитную линию" в ларьке с мороженым 5
23:44
Журналист вызвал Путина на бой, назвав его "мошенником боевых искусств" 15
23:28
Водитель троллейбуса спасла жизни 15 пассажирам после удара молнии 1
23:05
Евросоюз заступился за запрещенных в России "Свидетелей Иеговы" 0
22:46
Фотоновости. Градом накрыло город-курорт Белокуриху 1
22:27
Девушка на автомобиле сшибла забор в Барнауле 4
22:04
Грызлов: создание Малороссии не вписывается в минский процесс 1
21:53
"ВКонтакте" и крупнейшие паблики готовят реалити-шоу "Пабличные игры" 0
21:33
Суд взыскал с Навального и его друзей 2,1 миллиона в пользу "Кировлеса" 3
21:14
Сбежавшего из детдома подростка нашли сотрудники полиции в Барнауле 0
20:55
Роспотребнадзор решил проверить влияние спиннеров на здоровье детей 0
20:21
Отец "пьяного мальчика" дал подписку о неразглашении материалов дела 0
20:01
Полицейский взял женщину в сексуальное рабство, требуя переписать квартиру 0
19:49
"Игра престолов", создание Малороссии и ливень в Барнауле: обзор соцсетей 0
19:31
"Тьма Египетская" пронеслась над Казахстаном, превратив день в ночь. Видео 0
19:22
Поезд разнес застрявший на рельсах УАЗик. Видео 0
19:06
Коротко о главном: срок для Денисова, небывалый град и малаховское кольцо
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 июля
18:47
Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова 0
18:25
Улицу Союза Республик перекроют в центре Барнаула из-за сноса деревьев 0
18:04
Фотоновости. Дождь в Барнауле не помешал открыть "Шукшинские дни на Алтае" 1
18:03
Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле. Видео 0
18:00
Где купить необычные цветы в Барнауле? 0
17:46
Водителей предупреждают о нулевой видимости на трассе Барнаул — Павловск 3
17:33
Особый номер "Роман-газеты" презентовали на "Шукшинских днях" в Барнауле 0
17:19
"Танечка, удачи тебе": как суд отправил Юрия Денисова на 8 лет в колонию 7
17:01
"Игра престолов": кто самый популярный герой среди фанатов сериала 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.