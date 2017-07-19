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Гражданину РФ Виктору Буту, которого в Америке приговорили к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием, увеличили срок заключения на 40 дней, обвинив его в якобы производстве алкоголя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Он добавил, что Бут вырастил у себя в камере чайный гриб в целях лечения желудка. Напиток на его основе несколько месяцев пили и другие заключенные, а также надзиратели. Однако неожиданно в камеру заявилась инспекция с "непонятным прибором" и обвинила Бута в производстве алкоголя, отметил Тарасов, подчеркнув, что если алкоголь в напитке и был, то не превышал сотые или даже тысячные доли промилле.

В итоге россиянина лишили послаблений, полученных им за хорошее поведение, а срок его заключения в тюрьме увеличили на 40 дней. Заключение могут продлить еще на 54 дня после другого разбирательства, начавшегося после того, как Бут дал интервью журналистам RT по телефону.