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Гражданину РФ Виктору Буту, которого в Америке приговорили к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием, увеличили срок заключения на 40 дней, обвинив его в якобы производстве алкоголя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Он добавил, что Бут вырастил у себя в камере чайный гриб в целях лечения желудка. Напиток на его основе несколько месяцев пили и другие заключенные, а также надзиратели. Однако неожиданно в камеру заявилась инспекция с "непонятным прибором" и обвинила Бута в производстве алкоголя, отметил Тарасов, подчеркнув, что если алкоголь в напитке и был, то не превышал сотые или даже тысячные доли промилле.
В итоге россиянина лишили послаблений, полученных им за хорошее поведение, а срок его заключения в тюрьме увеличили на 40 дней. Заключение могут продлить еще на 54 дня после другого разбирательства, начавшегося после того, как Бут дал интервью журналистам RT по телефону.
Комментарии
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы 29 россиян, которые в разные годы участвовали в акциях протеста и были наказаны. По трем из них, где заявители жалуются на избиение в ходе митинга, суд направил в Россию вопросы, интересуясь: как в стране расследуют случаи агрессии со стороны правоохранителей. Правозащитники указывают, что количество подобных жалоб сильно увеличилось, а ЕСПЧ стал их рассматривать быстрее.
Википедия пишет, что около 2,5% спирта там может быть. Т.е. литр этого напитка соответствует примерно 60 мл водки. Много это или мало - надо у ФСИН России спросить.
От желудка этот слабый раствор уксуса с сахаром, заваркой, с очень маленькой примесью спирта, не поможет.
В тюрьме выращивает чайный гриб. Тяжело же ему там смотрю живется. Бедолага.
Чайный гриб? Я думала, табуретовку гонит.
так же, как кефир или квас