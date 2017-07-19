Фото: vk.com/barneos22
Дождь, прошедший минувшей ночью в Барнауле, обернулся возникновением больших луж на дорогах краевой столицы.
"Слов нет, одни эмоции", — таким комментарием сопроводил свою заметку в паблике Barnaul 22 один из жителей города, запечатлев, в каком состоянии находятся улицы Малахова, Юрина и Островского.
Некоторые в комментариях отмечают, что уже привыкли к такой "барнаульской Венеции".
Между тем появление огромных луж наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся дороги краевой столицы.
Комментарии
какая красота
да эт норм , гоу голосовать в сентябре за партию
Какой начальник, такой и город! чем у нас вообще глава края занимается?
Молодежная-Красноармейский - вроде сделали ремонт. А как была лужа огромная прямо на переходе пешеходном после каждого дождя, так и осталась. Теперь машины щедро поливают тех, кто пытается перейти и даже тех, кто стоит на остановке. Ливневку сделать там не судьба была?
19.07.2017 09:58
- гость -
ливневку конкретно в этом месте?
а ты веселый клоун