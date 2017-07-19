Фото: vk.com/barneos22

Дождь, прошедший минувшей ночью в Барнауле, обернулся возникновением больших луж на дорогах краевой столицы.

"Слов нет, одни эмоции", — таким комментарием сопроводил свою заметку в паблике Barnaul 22 один из жителей города, запечатлев, в каком состоянии находятся улицы Малахова, Юрина и Островского.

Некоторые в комментариях отмечают, что уже привыкли к такой "барнаульской Венеции".

Между тем появление огромных луж наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся дороги краевой столицы.