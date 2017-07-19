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Сотни домов остаются без газа в барнаульском поселке Солнечная Поляна, где в минувший понедельник подача голубого топлива была нарушена в результате ДТП.
"Вчера в систему запустили газ и начали поэтапное подключение потребителей. Так как требуется индивидуальное подключение каждого объекта, за день удалось ввести в систему 1575 домов, чуть больше 400 пока остаются без газа. Работы продолжат сегодня", — проинформировали утром в среду в пресс-центре городской администрации.
Как сообщал портал Amic.ru, ранним утром 17 июля автомобиль УАЗ в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторная снес контрольно-измерительный пункт и повредил крановый узел газопровода.
В результате произошел пожар, автомобиль воспламенился. Двое мужчин, которые находились в салоне машины, получили ожоги.
Из-за ДТП большое количество потребителей лишились газа.
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