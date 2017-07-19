База отдыха АлтайРай находится на территории развлекательного комплекса "Рублевка", рядом с поселком Элекмонар, что в 90 километрах от Горно-Алтайска. Это отличное место для всей семьи. Оно удивительным образом сочетает в себе комфорт и возможности для активного отдыха: озеро, пляж, аквапарк, игровые площадки для малышей и взрослых.

Оживленная трасса вдоль Катуни остается в стороне. "АлтайРай" находится на противоположном берегу реки, в долине. Близ базы находится скальная гряда "Зубья Дракона" и автомобильный подвесной мост, с которого открывается прекрасный вид на реку. На ближайшей горной вершине оборудована беседка с отличным видом на горные вершины, некоторые из них покрыты снегом даже летом. Можно прогуляться по долине горного ручья, у истока которого находится пещера.

На пляже искусственного озера размером 300 на 60 метров установлены беседки, шезлонги. Спуск в воду пологий, выложен плиткой, а теплый чистый песок на берегу и шезлонги напоминают о море. Максимальная глубина воды – 3,5 метра, озеро разделено на две зоны – для водных развлечений и спокойного отдыха у воды и купания.

На территории базы есть восемь утеплённых деревянных домиков на два номера. Для комфорта и безопасности ваших близких есть все необходимое. В каждом номере терраса с гамаком, внутренний дворик с мангалом и местом для барбекю.

На территории базы работает баня на дровах, библиотека и есть Wi-Fi. Летом и в праздники в стоимость проживания на базе "АлтайРай" включены завтраки. В меню еда для вегетарианцев и гурманов. На территории "АлтайРай" также работает экскурсионное бюро, где вам предложат автомобильные экскурсии, конные прогулки, катание на квадроциклах, сплавы по Катуни, джипинг, воздушные прогулки на самолетах и воздушных шарах. Вы сможете побывать в Долине горных Духов, ущелье Че-Чкыш, зубровом питомнике, Каракольских озерах, пещерах Ороктойская и Тут-Куш.

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Адрес: База отдыха расположена на территории развлекательного комплекса "Рублевка" в Республике Алтай (Чемальский район). Участок дороги между селами Анос и Аюла.

Телефон: 7 (963) 537-99-96, 7 (960) 968-49-86

altairai@yandex.ru

www.altai-rai.ru