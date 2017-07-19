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Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал работу СМИ из-за освещения его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Белого дома.

Он назвал "отвратительной" историю "лживых СМИ о "секретном ужине" с российским лидером. Трамп подчеркнул, что всех лидеров стран "Группы двадцати" и их супругов пригласила немецкий канцлер. "Пресса знала об этом", — добавил он.

Кроме этого, президент США обвинил средства массовой информации в том, что они становятся все более и более нечестными. "Даже устроенный для лидеров стран "Большой двадцатки" ужин они сделали зловещим!" — приводит издание его слова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американский и российский президенты во время саммита в Гамбурге встретились дважды, причем об одной встрече ранее не сообщалось. По данным изданий, Трамп и Путин еще раз разговаривали в течение часа на ужине 7 июля.