Фото: vk.com/barneos22

Гранитный шар, являющийся элементом декора реконструированного моста через Барнаулку на проспекте Ленина, покинул свое привычное место и упал под конструкции переправы.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Вандализм или халтура работников?" - задается вопросом автор заметки.

На фото с места событий видно, что шар лежит возле клумбы под мостом.

Отметим, что таких декоративных элементов на объекте туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город" несколько. Они были изготовлены на Колыванском камнерезном заводе.

Также напомним, что ранее объекты туристического кластера уже фигурировали в сводках своеобразных ЧП. Так, на переходе у новой лестницы в Нагорный парк неоднократно отваливались буквы с таблички "Барнаул".