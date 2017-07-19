Фото: vk.com/barneos22
Гранитный шар, являющийся элементом декора реконструированного моста через Барнаулку на проспекте Ленина, покинул свое привычное место и упал под конструкции переправы.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Вандализм или халтура работников?" - задается вопросом автор заметки.
На фото с места событий видно, что шар лежит возле клумбы под мостом.
Отметим, что таких декоративных элементов на объекте туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город" несколько. Они были изготовлены на Колыванском камнерезном заводе.
Также напомним, что ранее объекты туристического кластера уже фигурировали в сводках своеобразных ЧП. Так, на переходе у новой лестницы в Нагорный парк неоднократно отваливались буквы с таблички "Барнаул".
Комментарии
всякое бывает , голосуем за Потугина в сентябре с командой
у кого-то руки мало того что из ж..пы, так еще и чешутся!
почему шары не в клетках? они могут запросто покалечить человека. срочно обнести их клетками и заборами
А почему так широко разрекламированная новая лестница без пандуса?...
Так это ещё миллиард нужен, а денег нет, так что держитесь там...за что нибудь.