Свадьба — праздник веселый и, конечно же, музыкальный. Обычно на свадьбе все поют и танцуют, и вот тут-то услуга выездного караоке придется как нельзя кстати. Выездное караоке "На волне" предоставляет возможность спеть каждому желающему на том или ином празднике или торжестве. Украсьте ваше мероприятие, сделайте его необычным, превратите в настоящий музыкальный карнавал вместе с мастерами своего дела, ребятами из "На волне".

Молодой перспективный проект шоу — команда "НА ВОЛНЕ" (профессиональное выездное караоке). Это новый формат вашего праздника. Теперь караоке может быть не только в специализированном месте, но и в любом клубе, баре или ресторане, загородном доме, коттедже.

"На волне" — караоке выездное, готовы оказаться в любом доступном месте вместе с профессиональным оборудованием и бэк-вокалистами. Нет скуке и печали — вместе с караоке "На волне". Караоке — это идеальное решение для любого торжества, будь то корпоративная вечеринка, свадьба, день рождения, мальчишник или девичник, детский праздник, встреча друзей за городом в коттедже или на базе отдыха.

История

Выездное караоке "На волне" — сплоченная шок-команда, которая динамично развивается в сфере развлекательных услуг города Барнаула. Слаженная работа, абсолютная мобильность, независимость в технических средствах и, конечно, высокий уровень мастерства — вот главные отличительные характеристики команды "На волне".

Изначально идея компании была в предоставлении профессионального оборудования напрокат в 2015 году. Но, добавив творческую идею, ребята придумали именно организовывать караоке, ведь любое сколь угодно дорогое оборудование – всего лишь набор железок и проводов, если им не управляют профессионалы своего дела, влюбленные в него каждой своей клеткой. Таким образом, появление в команде двух ярких и талантливых девчонок оказалось естественным и логичным развитием проекта, в котором каждый из ее членов обрел свое место и значение.

Всегда на "На волне"

Услуга "караоке на выезд" для нашего региона новая и мало кто знает о такой возможности. Весело, ярко и динамично пролетел первый год практически волонтерской работы команды. В условиях процветающего кризиса компания доказала свою состоятельность и, более того, показала новое направление мероприятий абсолютно с другой стороны, во многом разрушив стереотипы скептиков.

Итак, что было сделано? Определили главные черты формата выездного караоке, наработали опыт в организации мероприятий любого уровня, вводили все новые элементы праздничной программы."Караоке может быть искусством!" — девиз "На волне", которую стали узнавать, компания "на слуху", работники сферы развлечений ее знают. Команда караоке "На волне" — команда музыкантов, которые просто не могут представить себе лучшие моменты своей жизни без музыки. "На волне" — настоящее украшение праздника, любимые песни льются рекой, оставляя только положительные эмоции. Праздник станет музыкальной площадкой, где задействованы все гости, будь то свадьба или просто семейный пикник.

Команда

Легендарная команда, которая объездила с гастролями всю Сибирь, Алтайский край, Горный Алтай и не только, на высоком уровне работает с публикой, организовывая мероприятия под ключ. Две бэк-вокалистки и ведущие Ксения Гамеева и Татьяна Асеева – молодые и талантливые, с шикарными голосами и прекрасной внешностью девушки – раскачают любую публику за несколько минут. Мужской бэк-вокал Виталий Романкевич растопит лёд в сердцах всех красоток своим утончённым тембром голоса.

Rap или R'N'B вечеринка?

Это по силам магистру речитатива, который лучше любого артиста в России делает невероятные вещи в микрофон, его имя Андрей Кастравой. Озвучивает всё диджей и профессиональный звукорежиссер Anton Rocks, человек, который известен на всю Сибирь своим эксклюзивным звучанием, кстати, он интеллигентный эстет, музыкальный психолог и отец проекта "На волне".

В совокупности эти ребята мощно, шумно и весело "бомбят", постоянно открывая для себя новые горизонты для творчества и работы. Ребята сотрудничают с самыми топовыми организаторами Барнаула и Алтайского края, являются частыми гостями множества лучших барнаульских заведений, а также резидентами лучшего в городе караоке-клуба "XXXX" (караоке-бар "Четыре Икса").

Караоке — это искусство

Сделайте свой праздник ярким и неповторимым вместе с шоу-командой "На волне"! Команда караоке "На волне" идет с музыкой по жизни и приглашает всех отправиться вместе с ней.