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Новосибирские полицейские разыскивают трех мужчин, которые напали с оружием на цветочный салон в Ленинском районе. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в начале месяца в магазине на улице Геодезической. Уточняется, что в павильон зашли трое мужчин и попросили продавца дать им букет. Когда женщина зашла в холодильник, один из покупателей достал из кармана нож и заблокировал ей выход наружу. Второй злоумышленник в это время безуспешно попытался вскрыть кассу.

После этого налетчики выпустили продавца из холодильника и угрозами заставили ее открыть кассу. Затем они забрали 9 тысяч рублей и сбежали с третьим сообщником, стоявшим у входа в магазин.

Инцидент сняла на видео камера наблюдения. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Правоохранители просят всех, кто видел налетчиков и может рассказать, где они находятся, звонить по телефону: 232-17-18, 232-64-74 или 232-64-79.