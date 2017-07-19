18 июля в Алтайском крае стартовали "Шукшинские дни на Алтае". Погода не радовала (шел дождь), но программа мероприятий была насыщенной.
В краевую столицу прилетели известные люди, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, музыкант Гарик Сукачев, внучка Шукшина Анна. Писатель Евгений Водолазкин провел литературную встречу, а вечером открылся XIX Шукшинский кинофестиваль.
Барнаульцы и гости краевой столицы вспоминали творчество Василия Макаровича и, конечно же, фотографировались со звездами.
Очень многое в моей жизни связано с именем этого человека. Василий Макарович Шукшин. многое было сказано сегодня о памяти, нравственности и правде. И с удивлением обнаружила, что как то мало мы нынче об этом задумываемся, ну честно. Врем на каждом шагу и даже без умысла порой, а просто по привычке. Дурацкое в общем. Мне кажется лет в 11 была глубина, какое то сострадание и небезразличие ко всему намного сильнее во мне, чем сейчас. И тогда во многом эти вещи мне помог понять Шукшин в своих рассказах. Даже на конкурсах их читала. И хочется, чтоб как тогда, все взаправду и по-настоящему. Вот только как бы так сделать... #шукшинскиеднинаалтае #шукшинскиечтения #алтайскийкрай #pozdey
Открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" С 18 по 22 июля в регионе проходит Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Церемония его открытия состоялась у памятника Василию Шукшину в Барнауле. Со словами приветствия перед собравшимися зрителями выступили народный артист России Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, кинорежиссер Александр Новопашин, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенев и другие. #улюдмилы #шукшинскиечтения #шукшин #барнаул22 #скульптуры #художник #барнаул22 #природа #городароссии #фото #фотограф
На Алтае стартовали Шукшинские чтения. Традиционно, во второй декаде июля в наш регион приезжают звезды эстрады, кино и телевидения, чтобы вспомнить гениального земляка, почтить его память. В этом году среди прочих гостей на Шукшинские чтения приехал Гарик Сукачев. Игорь Иванович частый гость на Алтайской земле, а в прошлом году даже снял здесь документальный фильм "Алтайская песня". Как говорит сам Гарик, идея снять кино про Чуйский тракт появилась у него давно, когда он побывал на гастролях в Сибири. Музыкант увидел Алтай и понял, что это — уже практически готовая история. Премьера фильма состоится уже завтра. Желаю Гарику удачи и вдохновения, а его детищу — широкого признания! Иван Соболев: ведущий и организатор праздничных мероприятий. WhatsApp +7 (963)501-07-01 Сайт: www.ivansobolev.ru #ИванСоболев,#Соболев,#ведущий,#ведущийНовосибирск#Новосибирск,#нск54,#свадьбановосибирск,#нск,#ведущийБарнаул,#свадьбабарнаул,#барнаул22#Барнаул,#ведущийнасвадьбу,#свадьбаМосква,#тамадаБарнаул,#улыбка,#жизнь#любовь,#лайкивinstagram,#торжество,#свадьбамечты,#семьяэтоглавное,#инстасвадьба #инстаграманет,#ГарикСукачев,#шукшинскиечтения,#шукшинскиеднинаалтае2017
Традиционные "Шукшинских дни на Алтае" открыли сегодня в Барнауле у памятника Василию Макаровичу. Среди гостей церемонии – народный артист России, сценарист и режиссер Виктор Мережко. Также у памятника Шукшину выступали Анатолий Котенев, Александр Новопашин, Марина Яковлева. Проливной дождь не испортил настроение тем, кто пришёл сегодня к памятнику нашему земляку 🌂 Красивый праздник! Но самое интересное ещё впереди)! #шукшин#фестиваль#июль#летовгороде#дождь#искусство#кино#праздник#барнаул#мойгород#barnaul
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