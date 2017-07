Очень многое в моей жизни связано с именем этого человека. Василий Макарович Шукшин. многое было сказано сегодня о памяти, нравственности и правде. И с удивлением обнаружила, что как то мало мы нынче об этом задумываемся, ну честно. Врем на каждом шагу и даже без умысла порой, а просто по привычке. Дурацкое в общем. Мне кажется лет в 11 была глубина, какое то сострадание и небезразличие ко всему намного сильнее во мне, чем сейчас. И тогда во многом эти вещи мне помог понять Шукшин в своих рассказах. Даже на конкурсах их читала. И хочется, чтоб как тогда, все взаправду и по-настоящему. Вот только как бы так сделать... #шукшинскиеднинаалтае #шукшинскиечтения #алтайскийкрай #pozdey

