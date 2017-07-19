18 июля в Алтайском крае стартовали "Шукшинские дни на Алтае". Погода не радовала (шел дождь), но программа мероприятий была насыщенной.

В краевую столицу прилетели известные люди, среди которых режиссёр Виктор Мережко, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, музыкант Гарик Сукачев, внучка Шукшина Анна. Писатель Евгений Водолазкин провел литературную встречу, а вечером открылся XIX Шукшинский кинофестиваль.

Барнаульцы и гости краевой столицы вспоминали творчество Василия Макаровича и, конечно же, фотографировались со звездами.

Творческая встреча с гостем "Шукшинских дней на Алтае" Евгением Водолазкиным, а все эти люди пришли его послушать 😌👂🏻 A post shared by Maria Trubina (@marianobelfaik) on Jul 18, 2017 at 1:44am PDT

Хоть бы одно нормальное фото, Я #каквсегда #несовсемиуспелисфотаться Гала-ужин и #шукшинскиечтения #шатермонблан #Барнаул A post shared by Юлия (@julia_sosna_) on Jul 18, 2017 at 11:53am PDT

На красной дорожке Шукшинского кинофестиваля 🎬🎥Отвели со Славой Кондаковым прямую трансляцию для Amic.ru) A post shared by Maria Trubina (@marianobelfaik) on Jul 18, 2017 at 4:27am PDT

#шукшинскиеднинаалтае "Позови меня в даль светлую" A post shared by Ангелиночка (@angelina_gelia12) on Jul 18, 2017 at 7:06pm PDT

Шукшинские чтения открыты, встречаем московских гостей #шукшинскиечтения #мережко #алтай #сросткиждут A post shared by Павел Ракитный (@casipei3) on Jul 18, 2017 at 7:10pm PDT

Все же мы это сделали))) 🙈сделали общее фото с Гариком😉 сегодня в @monblan.barnaul проходит гала ужин для киноактеров ⭐️⭐️⭐️ #галаужин #шукшинскиечтения # A post shared by Ольга Жуковская (@olga_zhukovskaya_nsk) on Jul 18, 2017 at 9:46am PDT

Когда живешь на Ул.Шукшина и идешь гулять с ребенком, то можешь попасть на "Шукшинские чтения"!!! Нуу и под дождь тоже...)))))) #напрогулке👣 #шукшинскиеднинаалтае A post shared by Таисия Самойленко. г.Барнаул. (@taisiya_semenko) on Jul 18, 2017 at 12:09am PDT