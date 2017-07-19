Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Транспортную развязку, которая получила название третьего малаховского кольца, начали строить возле ТЦ "Волна" в Барнауле.

Фотокорреспондент портала Amic.ru накануне побывал на строительной площадке и стал свидетелем того, как здесь уже начала орудовать тяжелая техника.

Напомним, основной фронт работ на третьем малаховском кольце будет выполнен в текущем году, чтобы обеспечить автомобилистам оптимальный проезд в этом районе.

Читайте также: Третье малаховское кольцо в Барнауле начнут строить со следующей недели

Сейчас возле "Волны" ведутся работы по устройству земляного полотна, подготавливается перенос подземных коммуникаций.

Стоимость проекта составляет 192 миллиона рублей. Эти средства на строительство развязки в равных долях выделяет городской бюджет, а также компании "Первый" и "Ашан".