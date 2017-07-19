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Тобольский районный суд приговорил администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горсуда Санкт-Петербурга.
Отмечается, что дело Будейкина рассматривалось в Тобольске, по месту совершения преступления. Подчеркивается, что молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Следствие полагает, что в апреле-мае прошлого года в Москве и Подмосковье Будейкин в соцсети "ВКонтакте" склонял подростков к самоубийству. Одной из его потенциальных жертв была 15-летняя ученица астраханской школы. От суицида подростка отговорили правоохранители.
Еще одна школьница из Тюменской области совершила попытку самоубийства по настоянию Будейкина в июне минувшего года, однако медикам удалось ее спасти.
Ранее в пресс-службе Октябрьского суда Петербурга, который арестовал молодого человека, заявляли, что он признал, что склонял подростков к суициду.
Агентство отмечает, что Лиса задержали в ноябре прошлого года в Подмосковье. Он стал первым фигурантом расследования о "группах смерти". Обыски по делам, связанным с ними, проходили в десяти регионах страны: как в Центральной России, так и на юге, в Поволжье и в Сибири. Вместе с Будейкиным следователи допросили иных администраторов этих сообществ, которые, как отметили в Следственном комитете, "дали развернутые и последовательные показания".
Всего по делу проходили родственники 15 пострадавших подростков, которые состояли в "группах смерти" и совершили самоубийство. Суициды еще пятерых удалось предотвратить.
Комментарии
взял и раскаялся, больше не буду, типа, осознал...Зачем о таких раскаяниях писать?
Вот пусть и повторит то, к чему призывал!!!!
зачем он это делал? ему кто-то платил за это (ну там Сорос, например)?
Да ну на, раскаялся он! Словам таких субъектов грош цена. Приговор слишком мягкий. ИМХО.
*склонял к самоубийству* это как? ну выйди из окна с 15 этажа! не хочу! ну пожааалуйста... ладно, уговорил.
так что ли?
19.07.2017 10:46,
тоже удивлен, надо лет 7 хотя бы
"*склонял к самоубийству* это как? ну выйди из окна с 15 этажа! не хочу! ну пожааалуйста... ладно, уговорил.
так что ли?"
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Вы это к чему написали?