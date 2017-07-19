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Тобольский районный суд приговорил администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горсуда Санкт-Петербурга.

Отмечается, что дело Будейкина рассматривалось в Тобольске, по месту совершения преступления. Подчеркивается, что молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следствие полагает, что в апреле-мае прошлого года в Москве и Подмосковье Будейкин в соцсети "ВКонтакте" склонял подростков к самоубийству. Одной из его потенциальных жертв была 15-летняя ученица астраханской школы. От суицида подростка отговорили правоохранители.

Еще одна школьница из Тюменской области совершила попытку самоубийства по настоянию Будейкина в июне минувшего года, однако медикам удалось ее спасти.

Ранее в пресс-службе Октябрьского суда Петербурга, который арестовал молодого человека, заявляли, что он признал, что склонял подростков к суициду.

Агентство отмечает, что Лиса задержали в ноябре прошлого года в Подмосковье. Он стал первым фигурантом расследования о "группах смерти". Обыски по делам, связанным с ними, проходили в десяти регионах страны: как в Центральной России, так и на юге, в Поволжье и в Сибири. Вместе с Будейкиным следователи допросили иных администраторов этих сообществ, которые, как отметили в Следственном комитете, "дали развернутые и последовательные показания".

Всего по делу проходили родственники 15 пострадавших подростков, которые состояли в "группах смерти" и совершили самоубийство. Суициды еще пятерых удалось предотвратить.