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Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хизер Науэрт заявила на брифинге, что в Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о гомосексуалистах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас", — заявила Науэрт, добавив, что Госдеп не раз выражал обеспокоенность обращением с представителями ЛГБТ в Чечне.

Представитель Госдепартамента напомнила, что Вашингтон призывает Москву провести расследование сообщений о преследовании геев в регионе, а также рассказала об обсуждении вопроса о соблюдении прав данной категории граждан "на высоком уровне".

Агентство напоминает, что ранее Кадыров во время интервью каналу HBO засмеялся в ответ на вопрос корреспондента о чеченских геях. Он также выразил недоумение тем, что его просят прокомментировать информацию о якобы происходивших в Чечне похищениях и пытках представителей ЛГБТ. Затем Кадыров заявил, что геев в Чеченской Республике нет, а также предложил забрать их в Канаду, если таковые все же имеются. "Хвала Аллаху, подальше от нас", — добавил он.