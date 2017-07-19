Фото: vk.com/barneos22

Неизвестные вандалы оторвали два гранитных шара с моста через реку Барнаулку на проспекте Ленина в ночь на 19 июля.

О том, что это результаты "работы" злоумышленников, порталу Amic.ru сообщил председатель комитета информационной политики городской администрации Станислав Тетерятник.

Собеседник отметил, что нужно было постараться, чтобы снять с анкеров два 300-килограммовых шара. Один из них был брошен вниз и почти наполовину ушел в землю.

Разбираться в случившемся предстоит полиции. Между тем городские власти просят помощи у горожан в установлении злоумышленников, причастных к инциденту.

Напомним, что мост через Барнаулку на проспекте Ленина был открыт после реконструкции в декабре 2016 года. Работы по облагораживанию переправы проводились в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".