Фото: vk.com/barneos22
Неизвестные вандалы оторвали два гранитных шара с моста через реку Барнаулку на проспекте Ленина в ночь на 19 июля.
О том, что это результаты "работы" злоумышленников, порталу Amic.ru сообщил председатель комитета информационной политики городской администрации Станислав Тетерятник.
Собеседник отметил, что нужно было постараться, чтобы снять с анкеров два 300-килограммовых шара. Один из них был брошен вниз и почти наполовину ушел в землю.
Разбираться в случившемся предстоит полиции. Между тем городские власти просят помощи у горожан в установлении злоумышленников, причастных к инциденту.
Напомним, что мост через Барнаулку на проспекте Ленина был открыт после реконструкции в декабре 2016 года. Работы по облагораживанию переправы проводились в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
А где машины у магазина парковать? Пешком туда только случайно можно попасть.
что за твари....
19.07.2017 10:45 - нефиг по магазам шлятся, работать надо на преумножение богатства власть придержащих
Полицейским надо комменты под новостями про этот мост внимательно изучить. Однозначно своротил кто-то из тех, кто возмущался обустройством городского туркластера.
Как вы примитивны в своих суждениях. Нам магазины по пути. А остановиться негде. Причём тут шары. Магазинам убытки. Может это магазины скинули шары?
Да и кто пешком ходит там где ранее машины парковались? Ни разу и никто. Бредовая идея. На солнцепеке делать там и сидя нечего. Бредовая идея и отмывание денег. Распил бабла. Вот и вся польза.
19.07.2017 10:53
- гость -
мне просто интересно: чем такие как ты руководствуются, когда такую ересь пишут?
тут тема за вандализм.
а ты несешь бред про "богатства власть предержащих".
ты всегда такой тупой?
Найти поганцев и посадить на кол на этом же мосту!
вклеить на эпоксидку и забыть
не думаю, что это сильно сложно сломать
Вот и старайся потом для таких де6uлов... 300кг сняли и сбросили, а в автобусе явно место не уступят!
11:14, я думаю проще сделать расширяющийся конус, и залить снизу эпоксидкой с металлической стружкой.
Вообще хочется обратиться к представителям правопорядка, на речном ЕЖЕДНЕВНО "дрифты" и бухалово, где ДПС и ППС ? или рабочий день до 18.00 ???
вообще надо было сразу в граните отлить и все
А Акимфий предупреждал