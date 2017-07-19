Фото: Мария Трубина

Шукшинский кинофестиваль открыли в Барнауле 18 июля уже в 19-й раз. По традиции по красной ковровой дорожке, которую постелили перед театром драмы, прошли гости фестиваля: актеры, режиссеры, литераторы и члены жюри сразу двух конкурсов — основного и короткометражных картин.

Надо сказать, что в этом году на Алтай приехало большое количество гостей, которые приветствовали зрителей и даже делали селфи с барнаульскими любителями важнейшего из искусств. Главными звездами красной ковровой дорожки, безусловно, стали драматург Виктор Мережко, который возглавил жюри основного конкурса, и Гарик Сукачев. Музыкант и режиссер привез на Шукшинский кинофестиваль свой документальный фильм "Алтайская песня" об истории Чуйского тракта. Картину покажет "Первый канал" только осенью, но уже 19 июля в Барнауле и 22 июля в Сростках Гарик Сукачев заранее презентует ее для жителей региона.

После красной ковровой дорожки в зале краевого театра драмы началась церемония открытия. Первым слово взял губернатор Алтайского края Александр Карлин. Вначале его речь очень напоминала прошлогоднюю: глава региона говорил о величии Шукшина и о том, что Алтай в самый разгар короткого, но теплого лета вновь становится культурной столицей страны.

"История Шукшинского фестиваля началась более 40 лет назад с литературных чтений. Год от года значение "Шукшинских дней на Алтае" только возрастает. Вот уже в девятнадцатый раз в рамках этих дней мы проводим Шукшинский кинофестиваль. У нас традиционно очень сильный состав участников — и кинематографистов, и литераторов. Это констатируем не мы, это подчеркивают наши гости, которые бывают на литературных и кинофестивалях. Литература и кинематограф в XX и XXI столетиях являются стержневыми явлениями культурной жизни нашего общества. Творчество Василия Шукшина подтверждает это. Наверное, Василию Макаровичу было трудно, а, пожалуй, и невозможно разделить эти творческие ипостаси. Поэтому и программа нашего фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" насыщена разными событиями — литературными и кинематографическими. Конкурсную программу кинофестиваля составляют разные по жанрам и творческой манере ленты, которые полностью соответствуют определению "совестливое и душевное кино", — сказал глава региона.

В конце своей речи Александр Карлин пожелал всем хорошего фестиваля, а президенту жюри Виктору Мережко сказал, что зрители заранее будут согласны с его выбором и разделят его. Также глава правительства Алтайского края рассказал, что утром смотрел новости и увидел, как министр сельского хозяйства одного из регионов жалуется на то, что две трети площадей не засеяны. По мнению Карлина, который обращался в этот момент в основном к московским гостям, такого в Алтайском крае нет уже 10 лет, а все села в регионе такие же ухоженные и красивые, как Сростки.

"Так должны выглядеть села во всех районах Алтайского края. Не все нам еще удалось, но мы точно знаем, что и как будем делать на нашей земле в ближайшие годы и десятилетия. В отличие от некоторых других регионов России, в Алтайском крае каждый из 6,5 миллионов гектаров земель сельхозназначения востребован и обработан, служит на благо людям. Мы этого добились более десяти лет назад. Сегодня мы кормим значительную часть востока страны и будем эту миссию выполнять и впредь", — констатировал губернатор.

Вышедший после на сцену драматург, сценарист картин "Полеты во сне и наяву", "Родня" Виктор Мережко продолжил тему величия Алтайского края, начатую Александром Карлиным.

"Когда краем руководит настоящий хозяин, конечно, в регионе земли не будет хватать, она вся будет востребована и ухожена так, как здесь. Я всегда знал, что Алтайский край прекрасен и загадочен, но даже не подозревал, что он так богат знаменитыми именами. У вас невероятное количество талантливых именитых земляков. Вы всех их знаете и помните", — сказал Виктор Мережко.

Дальше гости фестиваля этого года по очереди выходили на сцену, выступали с творческими номерами и просто общались с залом. Так, актер фильма "9 рота" Иван Кокорин прочитал отрывок из произведения Василия Шукшина. Заслуженная артистка России Марина Яковлева напомнила зрителям, что уже была на фестивале 13 лет назад, и за это время многое изменилось. Она отметила, что с тех пор снялась в таких сериалах, как "Любовь — не картошка" и "Московская сага". Именно из этого сериала она исполнила романс. Звезда "Бумера" Сергей Горобченко несколько раз срывал аплодисменты зала. Минут десять он рассказывал о любви к Родине, своей семье и короткометражной картине, которую презентует на фестивале, а после взял гитару и исполнил песню из фильма "Офицеры". Во время второго куплета зал встал и после не отпускал Горобченко, который исполнил еще одну песню на бис.

После официальной церемонии состоялся внеконкурсный показ фильма "Не ждали" с Олегом Басилашвили и Евгением Князевым в главных ролях. Картину представили режиссер и председатель жюри XIX Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко и наш земляк — продюсер, сценарист, киноактер Анатолий Чижиков. Впереди еще три дня фестиваля, и самые главные события произойдут уже в среду — Гарик Сукачев презентует "Алтайскую песню" в кинотеатре "Мир", а в Парке спорта Алексея Смертина состоится питчинг кинодебютов и фестиваль короткометражного кино.