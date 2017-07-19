Фото: kamaz.ru

Женщина-пешеход погибла под колесами КамАЗа в Рубцовске. Авария произошла 18 июля на улице Комсомольской.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, трагическое ДТП случилось около 10 часов утра. Согласно предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

В итоге пешеход погибла на месте ДТП.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.