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Общая задолженность в сфере ЖКХ в России достигла 1,34 триллиона рублей, заявил глава федерального Минстроя Михаил Мень в интервью "Российской газете".

При этом на долги населения приходится только половина от этой колоссальной суммы. "Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения – 645 миллиардов рублей", — сказал профильный министр.

В целом, по словам Михаила Меня, россияне исправно платят за коммунальные услуги. "Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков", — констатировал чиновник.

Основная же часть долгов выпадает на организации, включая и сами управляющие компании.

Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с осенью 2016 года долг по ЖКХ в России значительно вырос. Так, в октябре прошлого года совокупный объем задолженности регионов составлял 1 триллион 86 миллионов рублей.