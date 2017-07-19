Фото: bigmir.net
Общая задолженность в сфере ЖКХ в России достигла 1,34 триллиона рублей, заявил глава федерального Минстроя Михаил Мень в интервью "Российской газете".
При этом на долги населения приходится только половина от этой колоссальной суммы. "Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения – 645 миллиардов рублей", — сказал профильный министр.
В целом, по словам Михаила Меня, россияне исправно платят за коммунальные услуги. "Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков", — констатировал чиновник.
Основная же часть долгов выпадает на организации, включая и сами управляющие компании.
Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с осенью 2016 года долг по ЖКХ в России значительно вырос. Так, в октябре прошлого года совокупный объем задолженности регионов составлял 1 триллион 86 миллионов рублей.
Комментарии
Полностью погасить эти долги уже не представляется возможным.Выход?Списать.
Списать? Ну был бы это госдолг Таджикистана, можно было бы списать.
Выход один. Не платить всем за ЖКХ несколько месяцев
19.07.2017 11:23
- гость -
Чай не Куба с Киргизией, чтоб долги списывать.