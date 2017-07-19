1,870 миллиона человек — столько избирателей живет в Алтайском крае, по данным на 1 июля 2017 года, которые приводит избирательная комиссия региона. Ровно полгода назад в регионе было на семь тысяч избирателей больше.

Точная численность избирателей на 1 июля 2017-го — 1 млн 870 тысяч 841 человек.

Точная численность избирателей на 1 января 2017-го — 1 млн 877 тысяч 163 человека.

Сокращение последних лет продолжается. Избирком считает избирателей (людей старше 18 лет, имеющих право голосовать) каждые полгода.

Кстати, на сегодня примерно треть избирателей — молодые избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. По данным системы ГАС "Выборы", это 550 985 человек.

В Барнауле зарегистрировано 515 тысяч избирателей.

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В Бийске — 167 491 избиратель, в Рубцовске — 103 471 избиратель, в Новоалтайске — 58 415 человек, в Заринске — 37 789, в Славгороде — 31 733 избирателя, в Алейске — 21 682 человека, в Белокурихе – 12 246 избирателей.

График изменения численности избирателей в Алтайском крае за последние пять лет в млн человек

В Каменском районе зарегистрировано 40 807 избирателей, в Первомайском — 40 238 избирателей, в Павловском — 34 125, в Тальменском — 35 668, в Бийском — 28 069, в Шипуновском — 24 555, в Благовещенском — 23 777, в Локтевском — 21 504, в Троицком — 20 314, в Смоленском — 20 178 и в Алтайском — 20 022 человека.

От 20 до 10 тысяч избирателей живет в 37 районах края.

Выборы в Алтайском крае пройдут 10 сентября 2017 года. Выбирать будем депутатов районного и муниципального уровня.