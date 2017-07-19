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Полицейские задержали в Рубцовске подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 34-летний местный житель, будучи в гостях у родственников, украл ключи от принадлежащего им авто Toyota Corsa. Ночью рубцовчанин воспользовался похищенными ключами и неправомерно завладел машиной. Мужчина угнал ее с парковки двора многоквартирного дома.

Стражам порядка удалось найти автомобиль без внешних повреждений в двух километрах от города, рядом с трассой Рубцовск — Барнаул.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Подчеркивается, что подозреваемого уже восемь раз привлекали к уголовной ответственности.