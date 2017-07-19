Фото: vk.com/barneos22

Гранитные шары, которые были сняты вандалами в ночь на 19 июля с моста через Барнаулку на проспекте Ленина в краевой столице, будут установлены на прежнем месте.

"Архитектурные элементы моста восстановят в ближайшее время", — подчеркнули в городской администрации.

Напомним, что два 300-килограммовых шара были сняты с анкеров неизвестными.

Сейчас в произошедшем разбираются полицейские. Городские власти обращаются к жителям краевой столицы, которые могли стать очевидцами случившегося, с просьбой сообщить об инциденте по телефонам: 37-03-41 (отдел по развитию туризма, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни), 33-44-77 (круглосуточно).

Мост через Барнаулку на проспекте Ленина был открыт после реконструкции в декабре 2016 года. Работы здесь проводились в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".