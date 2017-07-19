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Ди Каприо прогулялся по городу с привязанным к шортам пакетом. Видео

, ИА "Амител"
Гламурные издания прозвали актера "королем мусорного стиля"

Фото: twitter.com

Пользователи сети микроблогов Twitter обратили внимание на снимки голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который безмятежно прогуливался по городу с привязанным к шортам фиолетовым полиэтиленовым мусорным пакетом. Юзеры удивились, как беззаботно и радостно при этом выглядел актер, передает "Лента.ру".

"Вам, может быть, совершенно на все пофиг, но вам никогда не достичь уровня равнодушия, на котором находится Леонардо Ди Каприо, использующий мусорный пакет как поясную сумку", — цитирует издание слова одного из пользователей.

Подчеркивается, что под тяжестью того, что находилось в пакете, у актера сползли шорты, однако Ди Каприо, судя по всему, это совсем не заботило.

Подчеркивается, что на внешний вид актера обратили внимание и гламурные издания. Так, журнал Esquire назвал звезду "королем мусорного стиля", который в этот раз, как пишет издание, превзошел сам себя. GQ написало, что Ди Каприо вывел "ленивый" стиль на новый уровень.

Данных о содержимом фиолетового пакета и почему голливудский актер был таким довольным нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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