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Полицейские Волчихинского района задержали 39-летнюю местную жительницу, которая совершила преступление при помощи своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сообщается, что ночью злоумышленница разбила кирпичом окно в местном магазине, а затем заставила своего ребенка залезть в магазин и похитить деньги. Мальчик, проникнув в помещение, похитил из кассы свыше 40 тысяч рублей, а затем передал их матери.

Кража была обнаружена утром. В тот же день стражи порядка задержали подозреваемую.

Отмечается, что на часть похищенных денег она успела купить спиртные напитки. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, правоохранители возбудили уголовное дело.

Подчеркивается, что женщину уже не раз привлекали к ответственности.